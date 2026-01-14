Ростов атакували БпЛА: горіла багатоповерхівка, під ударом міг бути завод – фото, відео
У ніч проти 14 січня російське місто Ростов-на-Дону атакували безпілотники. Місцевий губернатор Юрій Слюсар повідомив, що у місті горіли багатоповерхівка, будівлі промислового підприємства та склади.
Місцеві Telegram-канали писали про сильні вибухи та пожежі на хуторі Ленінаван М'ясниківського району, а також у Левенцовському районі міста. Повідомлялося про пошкодження квартир та пожежу у будинку.
Судячи з мапи, у цьому районі розташований завод "Емпілс", який спеціалізується на виробництві лакофарбових виробів.
Слюсар заявив про пожежі у багатоповерхівках, а також, що два приватні будинки згоріли повністю.
Місцеві жителі у Telegram-каналах стверджують, що внаслідок роботи російської ППО зруйновано три поверхи у багатоповерхівці.
Слюсар також повідомляє, що постраждали чотири мешканці Ростова, зокрема чотирирічна дитина. Тіло одного чоловіка знайшли під завалами пошкодженої багатоповерхівки.
Міноборони РФ нарахувало за ніч 48 нібито збитих або перехоплених БпЛА: 25 із них – над Ростовською областю, 13 – над територією Ставропольського краю, п'ять – над Брянською областю, три – над територією тимчасово окупованого Криму, по одному – над Бєлгородською та Курською областями.
- Вночі 10 січня Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області Росії. Також захисники вдарили по низці цілей на тимчасово окупованих територіях України.
- 11 січня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України завдали ударів по трьох бурових установках корпорації "Лукойл" у Каспійському морі, а також уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" та склад матеріально-технічного забезпечення російських військ.
- Вночі 13 січня Сили оборони уразили підприємство з виробництва безпілотників в Ростовській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях.
