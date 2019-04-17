Рубан может поехать во временно оккупированный Донбасс - адвокат

Владимир Рубан (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Подозреваемый в подготовке теракта в правительственном квартале Киева Владимир Рубан собирается после освобождения из-под ареста вернуться к процессу освобождения украинских заложников в обмен на арестованных боевиков из Донбасса. Об этом в эфире Громадського заявил его адвокат Валентин Рыбин.

"Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае: он планирует вернуться к вопросу обмена пленных. Я думаю, у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать", - считает юрист.

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Ранее Рубан, экс-глава "Офицерского корпуса", предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до суда на двух военных, которых удерживают в заложниках в ОРДЛО.

Адвокат подчеркнул, что теперь менять Рубана не будут, потому как он уже находится на свободе. Кроме того, по словам Рыбина, доказательством того, что его клиент останется на территории свободной Украины, станет судебное заседание 7 мая.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании переворота и захвата власти, подготовке теракта и содействии террористам.

В марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков: он с Савченко якобы хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, ее и Рубана арестовал. Нардепу грозил тюремный срок вплоть до пожизненного.

Досудебное расследование завершили в августе. В январе 2019-го Рубану вручили обвинительный акт, а уже в полночь на 16 апреля он с Савченко вышел на свободу: истек срок ареста, а суд не успел вовремя рассмотреть его продление.