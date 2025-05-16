Рубио проводит встречу с советниками по нацбезопасности Британии, Франции и Германии

Стороны будут обсуждать урегулирование войны России против Украины, а также Иран, пишет BBC

Марко Рубио (Фото: Erdem Sahin/EPA)

В пятницу, 16 мая, государственный секретарь США Марко Рубио проводит встречу с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщил корреспондент BBC.

По его словам, встреча проходит в гостинице Стамбула.

Рубио, исполняющий обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности, встречается с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Корреспондент отметил, что в переговорную комнату также вошел спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По данным BBC, стороны будут обсуждать урегулирование войны России против Украины, а также Иран.

Газета The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse уточнила, что встреча проходит в кулуарах переговоров США и Ирана по ядерному соглашению.

16 мая в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, а также советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.