Рубіо проводить зустріч з радниками з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини

Сторони обговорюватимуть врегулювання війни Росії проти України, а також Іран, пише BBC

Марко Рубіо (Фото: Erdem Sahin/EPA)

У п’ятницю, 16 травня, державний секретар США Марко Рубіо проводить зустріч з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомив кореспондент BBC.

За його словами, зустріч відбувається у готелі Стамбула.

Рубіо, який виконує обов’язки радника американського президента з питань національної безпеки, зустрічається з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном.

Кореспондент зазначив, що до кімнати для перемовин також увійшов спецпредставник президента США Кіт Келлог.

За даними BBC, сторони обговорюватимуть врегулювання війни Росії проти України, а також Іран.

Газета The Guardian із посиланням на Agence France-Presse уточнила, що зустріч відбувається в кулуарах переговорів США та Ірану щодо ядерної угоди.

16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.