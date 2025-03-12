Рубио заявил, что США готовятся "вступить в контакт с Россией" 12 марта

Марко Рубио (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США 12 марта, возможно, "вступят в контакт с Россией". Об этом он сказал, выступая с речью в аэропорту Ирландии после переговоров по Украине.

"Будет несколько точек соприкосновения с россиянами, чтобы оценить, готовы они это сделать или нет... Если [Россия] скажет "нет", это многое скажет нам о ее целях и образе мышления. У этого конфликта нет военного решения", – сказал Рубио.

Он отметил, что "настоятельно призывает" россиян прекратить все боевые действия. Также выразил надежду, что Россия даст положительный ответ на предложение о 30-дневном перемирии.

Госсекретарь также отметил, что Украине нужны "достаточные средства сдерживания будущих атак".

11 марта Рубио после переговоров с Украиной заявил, что лучшее, что может сделать Россия, – согласиться на предложение Украины о режиме тишины.

Трамп сказал, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова и анонсировал разговор с Путиным в скором времени.

Глава ОП сообщил, что Украина и США начнут обсуждать детали прекращения огня на следующей неделе.