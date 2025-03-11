Украина и США на следующей неделе начнут обсуждать детали прекращения огня – Ермак
Команды Украины и США уже на следующей неделе начнут обсуждать детали по 30-дневному прекращению огня. Об этом во время брифинга по завершению переговоров в Саудовской Аравии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"На следующей неделе, мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней", – сказал Ермак и отметил, что все детали будут обнародованы.
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что на встрече делегации обсудили рамочные вопросы и достигли определенных договоренностей. Команды США и Украины на операционном уровне продолжат общение.
"Контроль над ситуацией у нас будет", – сказал Умеров.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь после переговоров. В ОП подтвердили, что договоренности начали выполняться сразу после переговоров.
- Трамп положительно отреагировал на переговоры и отметил, что мог бы пригласить Зеленского в Белый дом снова. Кроме того, он анонсировал диалог с диктатором Путиным.