Украина и США на следующей неделе начнут обсуждать детали прекращения огня – Ермак

Глава Минобороны отметил, что Украина будет иметь контроль над ситуацией

Андрей Ермак (Фото: МИД)

Команды Украины и США уже на следующей неделе начнут обсуждать детали по 30-дневному прекращению огня. Об этом во время брифинга по завершению переговоров в Саудовской Аравии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"На следующей неделе, мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней", – сказал Ермак и отметил, что все детали будут обнародованы.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что на встрече делегации обсудили рамочные вопросы и достигли определенных договоренностей. Команды США и Украины на операционном уровне продолжат общение.

"Контроль над ситуацией у нас будет", – сказал Умеров.