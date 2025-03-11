Україна та США наступного тижня почнуть обговорювати деталі припинення вогню – Єрмак
Команди України та США вже наступного тижня почнуть обговорювати деталі щодо 30-денного припинення вогню. Про це під час брифінгу після завершення перемовин у Саудівській Аравії повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Наступного тижня, ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів", – сказав Єрмак і зазначив, що всі деталі будуть оприлюднені.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що на зустрічі делегації обговорили рамкові питання та досягнули певних домовленостей. Команди США та України на операційному рівні продовжать спілкування.
"Контроль над ситуацією у нас буде", – сказав Умєров.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.
- Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин. В ОП підтвердили, що домовленості почали виконуватися одразу після перемовин.
- Трамп позитивно відреагував на переговори та зазначив, що міг би запросити Зеленського в Білий дім знову. Окрім цього він анонсував діалог з диктатором Путіним.