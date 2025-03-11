Україна та США наступного тижня почнуть обговорювати деталі припинення вогню – Єрмак

Андрій Єрмак (Фото: МЗС)

Команди України та США вже наступного тижня почнуть обговорювати деталі щодо 30-денного припинення вогню. Про це під час брифінгу після завершення перемовин у Саудівській Аравії повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наступного тижня, ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів", – сказав Єрмак і зазначив, що всі деталі будуть оприлюднені.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що на зустрічі делегації обговорили рамкові питання та досягнули певних домовленостей. Команди США та України на операційному рівні продовжать спілкування.

"Контроль над ситуацією у нас буде", – сказав Умєров.