Рубіо заявив, що США готуються "вступити в контакт з Росією" 12 березня

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США 12 березня, можливо, "вступлять у контакт з Росією". Про це він сказав, виступаючи з промовою в аеропорту Ірландії після переговорів щодо України.

"Буде кілька точок дотику з росіянами, щоб оцінити, готові вони це зробити чи ні... Якщо [Росія] скаже "ні", це багато скаже нам про її цілі та спосіб мислення Цей конфлікт не має військового рішення", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що "наполегливо закликає" росіян припинити всі бойові дії. Також висловив сподівання, що Росія дасть позитивну відповідь на пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Держсекретар також зазначив, що Україні потрібні "достатні засоби стримування майбутніх атак".

11 березня Рубіо після переговорів з Україною заявив, що найкраще, що може зробити Росія, – погодитись на пропозицію України щодо режиму тиші.

Трамп сказав, що може запросити Зеленського до Білого дому знову і анонсував розмову з Путіним незабаром.

Глава ОП повідомив, що Україна та США почнуть обговорювати деталі припинення вогню наступного тижня.