Руководитель штурмовых войск о нехватке кадров: Офицеров нужно выращивать самим

Глава штурмовиков отметил, что прислушивается к подчиненным и назначает командиром того, кто действительно имеет лидерские качества

Валентин Манько (Фото: facebook.com/manko.valentin)

Проблема, с которой сейчас сталкиваются командующие некоторых родов войск, – нехватка личного состава и грамотных офицеров среднего звена. Решение одно – самостоятельно выращивать офицерский состав. Об этом заявил в интервью LIGA.net "Нет кризиса управления. Есть кризис совка". Манько о Сырском, реформах и штурмовых войсках" руководитель нового управления штурмовых войск в составе Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Манько.

"И сержантский, и младший офицерский, и старший командный состав. Такие люди не боятся принимать решения. Потому что понимают, что тактика, которую они выбирают, есть только у них", – отметил Манько.

По его словам, почти все, что военные изучали в институтах и академиях, сегодня почти не применяется на поле боя. А чтобы перенастроить военное образование под новые рельсы, надо пройти "все круги ада". Можно внедрять изменения на полигонах, но изменить всю систему – это "целая история", отметил Манько.

По его словам, большая часть тех, кто есть в подразделениях сейчас, – это те, кто вырос в них.

"Я прислушиваюсь к ребятам. Допустим, у меня тренируется рота, где есть штатный ротный, но ребята говорят, что реальный лидер у них другой. Если я вижу, что он реально прошел войну, имеет лидерские качества на роту и умеет воевать, – я назначу его. Буду биться, как голубка во все окна, но добьюсь, чтобы его назначили и дали офицерское звание", – подчеркнул командующий.

Образование и квалификацию они получают быстро, существуют курсы ускоренной подготовки. Также, по словам Манько, много помогли и западные партнеры – украинские инструкторы получили международные штурмовые сертификаты.

"Поэтому мы можем сами готовить инструкторско-преподавательский состав", – подчеркнул он.

Полковник отметил, что отдает предпочтение молодому офицеру с боевым опытом, а не комбату, который был "самым крутым" в 2014-2019 годах, а дальше просто учился несколько лет.

"Каким бы крутым ни был офицер, без опыта сегодняшней полномасштабной войны, сколько и где бы он ни учился, ему будет очень трудно. Потому что на поле боя все изменяется сейчас настолько быстро, что если ты немного выпал – уже через две-три недели трудно ориентироваться. Если отошел на дольше – надо вернуться в заместители, повоевать и только тогда возвращаться на командную должность", – отметил Манько.

Он подчеркнул, что не умаляет веса кадровых офицеров и относится к ним с уважением, но и молодые кадры не следует недооценивать.