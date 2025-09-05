Керівник штурмових військ про брак кадрів: Офіцерів потрібно вирощувати самим

Глава штурмовиків зазначив, що прислухається до підлеглих та призначає командиром того, хто справді має лідерські якості

Валентин Манько (Фото: facebook.com/manko.valentin)

Проблема, з якою зараз стикаються командувачі деяких родів військ, – брак особового складу і грамотних офіцерів середньої ланки. Рішення одне – самостійно вирощувати офіцерський склад. Про це заявив у інтерв'ю LIGA.net "Немає кризи управління. Є криза совка". Манько про Сирського, реформи і штурмові війська" керівник нового управління штурмових військ у складі Збройних Сил України полковник Валентин Манько.

"І сержантський, і молодший офіцерський, і старший командний склад. Такі люди не бояться приймати рішення. Тому що розуміють, що тактика, яку вони обирають, є тільки в них", – зазначив Манько.

За його словами, майже все, що військові вивчали в інститутах та академіях, сьогодні майже не застосовується на полі бою. А щоб переналаштувати військову освіту під нові рейки, треба пройти "всі кола пекла". Можна впроваджувати зміни на полігонах, але змінити всю систему – це "ціла історія", зазначив Манько.

За його словами, більша частина тих, хто є в підрозділах зараз, – це ті, хто виріс у них.

"Я прислухаюся до хлопців. Припустимо, в мене тренується рота, де є штатний ротний, але хлопці кажуть, що реальний лідер у них інший. Якщо я бачу, що він реально пройшов війну, має лідерські якості на роту і вміє воювати, – я призначу його. Битимуся, як та голубка в усі вікна, але доб'юся, щоб його призначили і дали офіцерське звання", – наголосив командувач.

Освіту та кваліфікацію вони здобувають швидко, існують курси пришвидшеної підготовки. Також, за словами Манько, багато допомогли й західні партнери – українські інструктори здобули міжнародні штурмові сертифікати.

"Тому ми можемо самі готувати інструкторсько-викладацький склад", – наголосив він.

Полковник зазначив, що віддає перевагу молодому офіцеру з бойовим досвідом, а не комбату, який був "найкрутішим" у 2014-2019 роках, а далі просто навчався кілька років.

"Яким би крутим не був офіцер, без досвіду сьогоднішньої повномасштабної війни, скільки та де б він не вчився, йому буде дуже важко. Бо на полі бою все змінюється зараз настільки швидко, що якщо ти трішечки випав – вже через два-три тижні важко орієнтуватись. Якщо відійшов на довше – треба повернутися в заступники, повоювати й лише тоді повертатися на командну посаду", – зазначив Манько.

Він наголосив, що не применшує ваги кадрових офіцерів та ставиться до них з повагою, але й молоді кадри не слід недооцінювати.