Румыния готова снабжать Молдову энергией, мешает низкая связность сетей

Румыния готова и далее поддерживать энергоснабжение Молдовы, которая пострадала из-за атак России по инфраструктуре Украины, однако этому мешает низкая связность сетей двух стран. Об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Guardian.

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Отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Вильнюсе, Йоханнис сказал, что до сих пор Румыния "оказывала любую помощь, о которой Молдова просила", однако в этот раз возникли перебои, поскольку "существующих соединений энергосистем Румынии и Молдовы оказалось совершенно недостаточно", и большая часть электроэнергии от Румынии перебрасывалась через Украину.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску ранее заявил, что Румыния сейчас обеспечивает от 80% до 90% потребностей Молдовы в электроэнергии.

23 ноября на всей территории Молдовы пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины.

В связи с ущербом, который Россия нанесла энергообеспечению Молдовы, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит идти по пути к свободному миру".

Сергій Бережний

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