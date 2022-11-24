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Румыния готова снабжать Молдову энергией, мешает низкая связность сетей

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 17:03
Румыния готова снабжать Молдову энергией, мешает низкая связность сетей - Фото
Клаус Йоханнис (Фото - Администраци президента Румынии)

Румыния готова и далее поддерживать энергоснабжение Молдовы, которая пострадала из-за атак России по инфраструктуре Украины, однако этому мешает низкая связность сетей двух стран. Об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Guardian.

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Отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Вильнюсе, Йоханнис сказал, что до сих пор Румыния "оказывала любую помощь, о которой Молдова просила", однако в этот раз возникли перебои, поскольку "существующих соединений энергосистем Румынии и Молдовы оказалось совершенно недостаточно", и большая часть электроэнергии от Румынии перебрасывалась через Украину.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску ранее заявил, что Румыния сейчас обеспечивает от 80% до 90% потребностей Молдовы в электроэнергии.

Сергій Бережний
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Клаус Йоханнис отключение электроэнергии Румыния Молдова
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