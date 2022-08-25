Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие

Румыния передала Вооруженным Силам Украины пятый пакет военной помощи, куда вошли боеприпасы, стрелковое оружие и запчасти для военного оборудования. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Он рассказал, что созвонился с румынским коллегой Василе Дынку и поблагодарил его за поддержку усилий Украины в освободительной войне против российских захватчиков.

"Это сотни единиц стрелкового оружия, десятки тысяч столь необходимых боеприпасов и запасных частей для различного вооружения", – описал Резников помощь румынского народа.

Дынку написал в Twitter, что полгода назад война в Европе "казалась абстрактной", но сегодня "в самом разгаре абсурдная война, принесшая страдания, слезы и кровь невинным людям".

"Румыны поддерживают украинский народ. Дай Бог Украине мира и свободы!" – добавил он.

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Евгений Пилипенко

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