Румыния передала ВСУ десятки тысяч боеприпасов, запчасти и стрелковое оружие
Румыния передала Вооруженным Силам Украины пятый пакет военной помощи, куда вошли боеприпасы, стрелковое оружие и запчасти для военного оборудования. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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Он рассказал, что созвонился с румынским коллегой Василе Дынку и поблагодарил его за поддержку усилий Украины в освободительной войне против российских захватчиков.
"Это сотни единиц стрелкового оружия, десятки тысяч столь необходимых боеприпасов и запасных частей для различного вооружения", – описал Резников помощь румынского народа.
Дынку написал в Twitter, что полгода назад война в Европе "казалась абстрактной", но сегодня "в самом разгаре абсурдная война, принесшая страдания, слезы и кровь невинным людям".
"Румыны поддерживают украинский народ. Дай Бог Украине мира и свободы!" – добавил он.
- В апреле 2022 года СМИ сообщали, что Румыния меняет законодательство для поставок вооружения в Украину.
- 28 июня Украина получила право на экспорт электричества в ЕС, и уже 30 июня подала его в Румынию.
- 19 августа Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России.
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