Румыния предлагает свои военные базы союзникам как вклад в гарантии безопасности Украине
Румыния предлагает свои военные базы для использования вооруженными силами стран-союзников в качестве вклада страны в "усилия по достижению прочного мира в Украине". Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, передает Agerpres.
Глава правительства прокомментировал призыв лидеров некоторых европейских стран к президенту США Дональду Трампу развернуть американские истребители F-35 в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине.
"Наши военные базы должны быть доступны для использования войскам НАТО, войскам Соединенных Штатов Америки и другим союзникам. Это может быть, так сказать, вклад Румынии в обеспечение поддержания прочного мира в Украине", – сказал Боложан.
В то же время он отметил, что румынские военные базы "в любом случае совместно эксплуатируются румынскими и натовскими силами", поскольку Румыния является членом Альянса. Это в основном относится к воздушным силам НАТО, патрулирующим Черное море.
Боложан подтвердил, что Румыния остается непоколебимой в вопросе отправки своих войск в Украину.
"Мы не будем отправлять войска, мы не будем участвовать ни в каком потенциальном развертывании войск на территории Украины", – заявил он.
- 19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
- 21 августа стало известно, что европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева реагировать в течение 24 часов в случае нового нападения Москвы.
