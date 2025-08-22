Румыния предлагает свои военные базы союзникам как вклад в гарантии безопасности Украине

Бухарест не будет направлять войска в Киев для сдерживания российской агрессии

Илие Боложан (Фото: Роберт Гемент / EPA)

Румыния предлагает свои военные базы для использования вооруженными силами стран-союзников в качестве вклада страны в "усилия по достижению прочного мира в Украине". Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, передает Agerpres.

Глава правительства прокомментировал призыв лидеров некоторых европейских стран к президенту США Дональду Трампу развернуть американские истребители F-35 в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине.

"Наши военные базы должны быть доступны для использования войскам НАТО, войскам Соединенных Штатов Америки и другим союзникам. Это может быть, так сказать, вклад Румынии в обеспечение поддержания прочного мира в Украине", – сказал Боложан.

В то же время он отметил, что румынские военные базы "в любом случае совместно эксплуатируются румынскими и натовскими силами", поскольку Румыния является членом Альянса. Это в основном относится к воздушным силам НАТО, патрулирующим Черное море.

Боложан подтвердил, что Румыния остается непоколебимой в вопросе отправки своих войск в Украину.

"Мы не будем отправлять войска, мы не будем участвовать ни в каком потенциальном развертывании войск на территории Украины", – заявил он.