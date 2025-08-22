Румунія пропонує свої військові бази союзникам як внесок у гарантії безпеки для України
Румунія пропонує свої військові бази для використання військовими країн-союзників як внесок країни у "зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні". Про це заявив румунський прем'єр-міністр Іліє Боложан, передає Agerpres.
Посадовець прокоментував заклик лідерів деяких європейських країн, які закликали президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 в Румунії в межах гарантій безпеки США для припинення війни в Україні.
"Наші військові бази повинні бути доступні для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. Це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки міцного миру в Україні", – сказав Боложан.
Водночас він зазначив, що румунські військові бази "в будь-якому разі спільно експлуатуються румунськими та натівськими силами", адже Румунія є членом Альянсу. Переважно це стосується Повітряних сил НАТО, які патрулюють Чорне море.
Боложан підтвердив, що Румунія залишається непохитною у питанні відправлення своїх військ до України.
"Ми не надсилатимемо війська, ми не будемо брати участь у жодному потенційному розгортанні військ на території України", – заявив він.
- 19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- 21 серпня стало відомо, що європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва у разі нового нападу Москви відреагувати протягом 24 годин.
