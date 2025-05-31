Русскоязычная группировка Clop сломала данные клиентов греческой компании

Похищенные данные могут включать имена, телефонные номера, адреса, электронные адреса и налоговые номера клиентов

Хакер (Фото: Depositphotos)

Клиенты Nespresso в Греции получили 21 мая сообщение о возможной утечке персональных данных после кибератаки на партнерскую логистическую компанию Orphee Beinoglou International Transportation. Об этом сообщает Ekathimerini.

Ответственность за атаку в феврале 2025 года взяла на себя русскоязычная группа вирусов-требователей Clop. Скомпрометированные данные могут включать имена, телефонные номера, адреса, электронные адреса и налоговые номера клиентов, которые выставляют счета-фактуры.

Читайте также Длинная рука Кремля: как хакеры из ГРУ похищают наши данные

Nespresso посоветовала клиентам быть осторожными с электронными письмами или телефонными звонками с просьбой предоставить личную или финансовую информацию.

Они также должны избегать открытия ссылок или вложений из неизвестных источников и использовать защитное программное обеспечение для своих устройств.

Представитель Orphee Beinoglou подтвердил факт утечки, заявив, что компания сообщила партнерам, обеспечила отсутствие утечки финансовых данных и усилила меры безопасности.

Действующая с 2019 года группировка Clop привлекла внимание ФБР в 2023 году из-за атак на федеральные учреждения США. Эксперты зафиксировали 384 нарушения со стороны Clop в 2023 году.

Греческий орган защиты персональных данных и Национальный орган кибербезопасности были проинформированы. Отдельно клиенты Adidas в Греции получили схожие сообщения.

5 мая сообщалось, что российские хакеры, донимавшие Украину, взяли ответственность за кибератаку в Румынии.

16 мая руководящая партия Польши сообщила о кибератаках на сайт накануне выборов президента.

21 мая Британия разоблачила киберкампанию РФ, направленную против организаций, причастных к оказанию иностранной помощи Украине.