Російськомовне угруповання Clop зламало дані клієнтів грецької компанії

Викрадені дані можуть включати імена, номери телефонів, адреси, електронні адреси та податкові номери клієнтів

Хакер (Фото: Depositphotos)

Клієнти Nespresso в Греції отримали 21 травня повідомлення про можливий витік персональних даних після кібератаки на партнерську логістичну компанію Orphee Beinoglou International Transportation. Про це повідомляє Ekathimerini.

Відповідальність за атаку в лютому 2025 року взяла на себе російськомовна група вірусів-вимагачів Clop. Скомпрометовані дані можуть включати імена, номери телефонів, адреси, електронні адреси та податкові номери клієнтів, які виставляють рахунки-фактури.

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Nespresso порадила клієнтам бути обережними з електронними листами або телефонними дзвінками з проханням надати особисту або фінансову інформацію.

Вони також повинні уникати відкриття посилань або вкладень з невідомих джерел і використовувати захисне програмне забезпечення для своїх пристроїв.

Представник Orphee Beinoglou підтвердив факт витоку, заявивши, що компанія повідомила партнерів, забезпечила відсутність витоку фінансових даних і посилила заходи безпеки.

Угруповання Clop, що діє з 2019 року, привернуло увагу ФБР у 2023 році через атаки на федеральні установи США. Експерти зафіксували 384 порушення з боку Clop у 2023 році.

Грецький орган захисту персональних даних та Національний орган кібербезпеки були проінформовані. Окремо клієнти Adidas у Греції отримали подібні повідомлення.

5 травня повідомлялося, що російські хакери, які дошкуляли Україні, взяли відповідальність за кібератаку в Румунії.

16 травня керівна партія Польщі повідомила про кібератаки на сайт напередодні виборів президента.

21 травня Британія викрила кіберкампанію РФ, спрямовану проти організацій, що причетні до надання іноземної допомоги Україні.