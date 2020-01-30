Рябошапка: Каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу

Ситуация с несанкционированным прослушиванием украинских чиновников сейчас неконтролируемая. Такое мнение выразил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, "каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу".
Рябошапка считает, что эту ситуацию необходимо урегулировать на общегосударственном уровне с целью минимизировать подобного рода угрозы. Речь идет о доступе к рынку специальных устройств и об усилении государственного контроля. Генпрокурор хочет запретить незаконное прослушивание, а также привлекать к ответственности тех, кто этим занимается.
По словам генпрокурора, результатов расследования по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука нет, хотя президент Владимир Зеленский дал две недели для того, чтобы установить, как это произошло.
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