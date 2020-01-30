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Рябошапка: Каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу

Рябошапка: Каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
30.01.2020, 17:52

Генпрокурор заявил, что "многие частные структуры имеют возможность прослушивать кого угодно"

Ситуация с несанкционированным прослушиванием украинских чиновников сейчас неконтролируемая. Такое мнение выразил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, "каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу".

Рябошапка считает, что эту ситуацию необходимо урегулировать на общегосударственном уровне с целью минимизировать подобного рода угрозы. Речь идет о доступе к рынку специальных устройств и об усилении государственного контроля. Генпрокурор хочет запретить незаконное прослушивание, а также привлекать к ответственности тех, кто этим занимается.

По словам генпрокурора, результатов расследования по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука нет, хотя президент Владимир Зеленский дал две недели для того, чтобы установить, как это произошло.

  • 15 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство и угрозой нацбезопасности.
  • 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в парламент, как того требует закон и Конституция, а Зеленскому. Президент отставку не принял.

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Владимир Зеленский прослушка спецслужбы руслан рябошапка алексей гончарук
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