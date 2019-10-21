Рябошапка сказал, почему уволенные прокуроры могут восстановиться

В результате реформы прокуратуры уволенные прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона об очищении власти. Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.
"По закону о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - отметил Рябошапка.
По его словам, для избежания такой ситуации Верховная Рада должна принять решение об изменениях в действующем законе о люстрации, чтобы он соответствовал европейским стандартам.
Рябошапка уточнил, что в ходе реформы прокуратуры и переаттестации количество прокуроров уменьшат на 25-30%.
Читайте также: Рябошапка распрощался с заместителями Кизем и Столярчуком