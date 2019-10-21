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Рябошапка сказал, почему уволенные прокуроры могут восстановиться

Рябошапка сказал, почему уволенные прокуроры могут восстановиться - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.10.2019, 06:19

По словам генпрокурора, Верховная Рада должна откорректировать действующий закон об очищении власти

В результате реформы прокуратуры уволенные прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона об очищении власти. Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"По закону о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - отметил Рябошапка.

По его словам, для избежания такой ситуации Верховная Рада должна принять решение об изменениях в действующем законе о люстрации, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

Рябошапка уточнил, что в ходе реформы прокуратуры и переаттестации количество прокуроров уменьшат на 25-30%.

  • Закон о реформе органов прокуратуры вступил в силу вчера, 25 сентября. Среди прочего он предусматривает, что ГПУ станет Офисом генпрокурора, а все прокуроры и следователи проходят переаттестацию.

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прокуроры руслан рябошапка закон о люстрации
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