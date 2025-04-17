Ряд опросов демонстрирует падение рейтинга Трампа – NYT
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей падает, о чем свидетельствуют результаты последних опросов. Об этом пишет The New York Times.
Еженедельный опрос Morning Consult показал, что только 45% респондентов поддерживают работу Трампа – это самый низкий показатель за весь его срок. 52% не одобряют его действия (опрос проводился среди 2203 зарегистрированных избирателей с погрешностью 2 балла).
По результатам опроса Harvard CAPS/Harris, 48% поддерживают работу Трампа, а 46% – нет, что означает снижение его чистого рейтинга одобрения на 7 пунктов по сравнению с февральским опросом.
Опрос Университета Массачусетса, проведенный с 4 по 9 апреля, показал, что 51% не одобряет его деятельность, а 44% поддерживают (погрешность опроса – 3,7 балла).
Опрос Economist/YouGov среди 1512 взрослых американцев показал, что 52% не одобряют работу Трампа по сравнению с 42% одобряющих (погрешность 3,4).
- Опрос NBC показал, что 61% зарегистрированных избирателей в США поддерживает Украину, только 2% поддерживают Россию.
- Согласно опросу CNN большинство американцев сомневаются, что подход президента Дональда Трампа относительно завершения российско-украинской войны принесет положительный результат.
- 18 марта опрос Gallup показал, что 46% американцев считают, что США делают недостаточно, чтобы помочь Украине. Кроме того, 70% опасаются, что потенциальное мирное соглашение будет выгодно России.