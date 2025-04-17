Ряд опросов демонстрирует падение рейтинга Трампа – NYT

Опросы, проведенные американскими социологическими группами и институтами, свидетельствуют, что американцы меньше поддерживают Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей падает, о чем свидетельствуют результаты последних опросов. Об этом пишет The New York Times.

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Еженедельный опрос Morning Consult показал, что только 45% респондентов поддерживают работу Трампа – это самый низкий показатель за весь его срок. 52% не одобряют его действия (опрос проводился среди 2203 зарегистрированных избирателей с погрешностью 2 балла).

По результатам опроса Harvard CAPS/Harris, 48% поддерживают работу Трампа, а 46% – нет, что означает снижение его чистого рейтинга одобрения на 7 пунктов по сравнению с февральским опросом.

Опрос Университета Массачусетса, проведенный с 4 по 9 апреля, показал, что 51% не одобряет его деятельность, а 44% поддерживают (погрешность опроса – 3,7 балла).

Опрос Economist/YouGov среди 1512 взрослых американцев показал, что 52% не одобряют работу Трампа по сравнению с 42% одобряющих (погрешность 3,4).