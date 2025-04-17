Низка опитувань демонструє падіння рейтингу Трампа – NYT

Опитування, проведені американськими соціологічними групами та інститутами, свідчать, що американці менше підтримують Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американських виборців падає, про що свідчать результати останніх опитувань. Про це пише The New York Times.

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Щотижневе опитування Morning Consult показало, що лише 45% респондентів підтримують роботу Трампа — це найнижчий показник за весь його термін. Натомість 52% не схвалюють його дії (опитування проводилося серед 2203 зареєстрованих виборців з похибкою 2 бали).

За результатами опитування Harvard CAPS/Harris, 48% підтримують роботу Трампа, а 46% — ні, що означає зниження його чистого рейтингу схвалення на 7 пунктів порівняно з лютневим опитуванням.

Опитування Університету Массачусетсу, проведене з 4 до 9 квітня, показало, що 51% не схвалює його діяльність, а 44% підтримують (похибка опитування — 3,7 бала).

Опитування Economist/YouGov серед 1512 дорослих американців показало, що 52% не схвалюють роботу Трампа порівняно з 42%, які схвалюють (похибка 3,4).