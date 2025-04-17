Низка опитувань демонструє падіння рейтингу Трампа – NYT
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американських виборців падає, про що свідчать результати останніх опитувань. Про це пише The New York Times.
Щотижневе опитування Morning Consult показало, що лише 45% респондентів підтримують роботу Трампа — це найнижчий показник за весь його термін. Натомість 52% не схвалюють його дії (опитування проводилося серед 2203 зареєстрованих виборців з похибкою 2 бали).
За результатами опитування Harvard CAPS/Harris, 48% підтримують роботу Трампа, а 46% — ні, що означає зниження його чистого рейтингу схвалення на 7 пунктів порівняно з лютневим опитуванням.
Опитування Університету Массачусетсу, проведене з 4 до 9 квітня, показало, що 51% не схвалює його діяльність, а 44% підтримують (похибка опитування — 3,7 бала).
Опитування Economist/YouGov серед 1512 дорослих американців показало, що 52% не схвалюють роботу Трампа порівняно з 42%, які схвалюють (похибка 3,4).
- Опитування NBC показало, що 61% зареєстрованих виборців у США підтримує Україну, лише 2% підтримують Росію.
- Згідно з опитуванням CNN більшість американців сумніваються, що підхід президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни дасть позитивний результат.
- 18 березня опитування Gallup показало, що 46% американців вважають, що США роблять недостатньо, аби допомогти Україні. Крім того, 70% побоюються, що потенційна мирна угода буде вигідною Росії.