Рютте призвал Европу и Канаду к "квантовому скачку" в увеличении расходов на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства и Канаду к "квантовому скачку" в расходах на коллективную оборону. Его слова приводит агентство Reuters.
В четверг, 24 апреля, был опубликован ежегодный отчет, в котором генсек Альянса утверждает, что европейские союзники по НАТО и Канада инвестировали в оборону на 19,4% больше в 2024 году, чем в предыдущем в реальном выражении, но эти усилия следует ускорить в 2025 году.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники по НАТО должны тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону – уровень, которого сейчас не достигает ни одна страна НАТО, включая США.
"Европейские члены Альянса и Канада должны совершить квантовый скачок, когда речь идет о вкладе и возможностях, которые они вносят. Для этого будет необходимо инвестировать гораздо больше", — написал Рютте.
По оценкам, на Соединенные Штаты приходилось 64% расходов Альянса на оборону в 2024 году, тогда как на европейских членов НАТО и Канаду – 36%, согласно отчету. В документе также отмечено, что в прошлом году 22 из 32 стран Альянса достигли цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону.
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