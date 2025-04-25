Рютте закликав Європу й Канаду до "квантового стрибка" у збільшенні витрат на оборону
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські держави й Канаду до "квантового стрибка" у видатках на колективну оборону. Його слова наводить агентство Reuters.
У четвер, 24 квітня, був опублікований щорічний звіт, у якому генсек Альянсу стверджує, що європейські союзники по НАТО і Канада інвестували в оборону на 19,4% більше у 2024 році, ніж у попередньому в реальному вираженні, але ці зусилля слід прискорити у 2025 році.
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що союзники по НАТО мають витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону – рівень, якого зараз не досягає жодна країна НАТО, включно з США.
"Європейські члени Альянсу та Канада мають зробити квантовий стрибок, коли йдеться про внесок і можливості, які вони вносять. Для цього буде необхідно інвестувати значно більше", – написав Рютте.
За оцінками, на Сполучені Штати припадало 64% витрат Альянсу на оборону у 2024 році, тоді як на європейських членів НАТО й Канаду – 36%, згідно зі звітом. У документі також зазначено, що минулого року 22 із 32 країн Альянсу досягли мети НАТО щодо витрат 2% ВВП на оборону.
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