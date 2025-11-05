Рютте про вывод войск США из Румынии: Мы преувеличиваем реакцию, подобное было и раньше

Генсек НАТО заявил, что войск США в Европе все еще значительно больше, чем до 2022 года

Марк Рютте и Дан Никушор (Фото: nato.int)

В НАТО считают, что реакция на вывод части американских войск из Румынии "немного преувеличена". Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте вместе с президентом Румынии Никушором Даном.

"Изменения в ситуации с контингентом НАТО не являются чем-то уникальным. Это происходило и в другие годы. Присутствие американских войск в Европе остается более значительным, чем когда-либо за многие годы. Я действительно думаю, что мы немного преувеличиваем свою реакцию на это", – сказал Рютте.

По его словам, американских сил на континенте по-прежнему значительно больше, чем до 2022 года. А президент США Дональд Трамп поддерживает НАТО и совместные усилия.

"Мы увеличиваем количество бригад, добавляем наземные и воздушные силы и используем инновационную тактику, включая морские беспилотники", – резюмировал Рютте.

Президент Румынии отметил, что программа НАТО Eastern Sentry, которая направлена на усиление противовоздушной обороны стран-членов от угроз со стороны России, означает увеличение военного потенциала и численности военных, если это понадобится. В частности, в учениях Cincu 5000 солдат союзников отработали навыки быстрого реагирования на угрозы.