Рютте про вывод войск США из Румынии: Мы преувеличиваем реакцию, подобное было и раньше
В НАТО считают, что реакция на вывод части американских войск из Румынии "немного преувеличена". Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте вместе с президентом Румынии Никушором Даном.
"Изменения в ситуации с контингентом НАТО не являются чем-то уникальным. Это происходило и в другие годы. Присутствие американских войск в Европе остается более значительным, чем когда-либо за многие годы. Я действительно думаю, что мы немного преувеличиваем свою реакцию на это", – сказал Рютте.
По его словам, американских сил на континенте по-прежнему значительно больше, чем до 2022 года. А президент США Дональд Трамп поддерживает НАТО и совместные усилия.
"Мы увеличиваем количество бригад, добавляем наземные и воздушные силы и используем инновационную тактику, включая морские беспилотники", – резюмировал Рютте.
Президент Румынии отметил, что программа НАТО Eastern Sentry, которая направлена на усиление противовоздушной обороны стран-членов от угроз со стороны России, означает увеличение военного потенциала и численности военных, если это понадобится. В частности, в учениях Cincu 5000 солдат союзников отработали навыки быстрого реагирования на угрозы.
- 8 апреля канал NBC писал, что чиновники Пентагона рассматривают предложение вывести до 10 000 военных США из Восточной Европы.
- 29 октября Минобороны Румынии подтвердило сокращение американских войск в Европе, а именно на военной базе имени Михаила Когэлничану.
- Командование армии США в Европе заявило, что вывод войск не изменит ситуацию с безопасностью в ЕС.
- А в Сенате США раскритиковали это решение Трампа, назвав его неверным сигналом для России.
