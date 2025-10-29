В Сенате раскритиковали решение Трампа о выводе войск из Румынии: Неверный сигнал РФ

Законодатели Уикер и Роджерс считают, что сейчас самое время для США показать решимость противостоять агрессии России

Армия США (Иллюстративное фото: war.gov)

Два законодателя-республиканца Роджер Уикер и Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по надзору за Пентагоном в Конгрессе США, раскритиковали решение президента США Дональда Трампа сократить численность войск в Румынии. Об этом сказано в их совместном заявлении.

Уикер возглавляет сенатский комитет по Вооруженным силам, а Роджерс – председатель комитета палаты представителей по Вооруженным силам. Они назвали решение Трампа нескоординированным и таким, что противоречит его стратегии.

"Мы решительно против решения не сохранять ротационную американскую бригаду в Румынии и против проводимого Пентагоном обзора численности войск, который может привести к дальнейшему сокращению численности американских войск в Восточной Европе", – говорится в заявлении.

Республиканцы напомнили, что еще в марте заявляли, что не допустят изменений в боевой структуре США, которые будут внесены без "строгого межведомственного процесса" и координации с военными и Конгрессом. Однако, по их мнению, Трамп именно это и пытается сделать.

Уикер и Роджерс обеспокоены, что эти действия посылают неверный сигнал России в момент, когда Трамп пытается давить на диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров ради мира в Украине.

"Президент абсолютно прав: сейчас самое время Америке продемонстрировать свою решимость противостоять российской агрессии. К сожалению, решение Пентагона представляется нескоординированным и прямо противоречит стратегии президента", – говорится в заявлении.

Сенаторы требуют от Пентагона разъяснений о том, как он намерен смягчить последствия этого решения для политики сдерживания и обороны НАТО, а также о том, координировал ли он это решение с союзниками, чтобы минимизировать эти последствия.

"Мы также запросим гарантии того, что, как ранее заявлял президент, две бронетанковые бригады в Польше остаются на своих местах, а США продолжают поддерживать постоянное ротационное присутствие в Польше, странах Балтии и Румынии", – заявили законодатели.