У Сенаті розкритикували рішення Трампа про виведення військ із Румунії: Невірний сигнал РФ

Законодавці Вікер і Роджерс вважають, що зараз саме час для США показати рішучість протистояти агресії Росії

Два законодавці-республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, які очолюють комітети з нагляду за Пентагоном у Конгресі США, розкритикували рішення президента США Дональда Трампа скоротити чисельність військ у Румунії. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

Вікер очолює сенатський комітет зі Збройних сил, а Роджерс – голова комітету палати представників зі Збройних сил. Вони назвали рішення Трампа нескоординованим і таким, що суперечить його стратегії.

"Ми рішуче проти рішення не зберігати ротаційну американську бригаду в Румунії та проти проведеного Пентагоном огляду чисельності військ, що може призвести до подальшого скорочення чисельності американських військ у Східній Європі", – йдеться в заяві.

Республіканці нагадали, що ще в березні заявляли, що не допустять змін у бойовій структурі США, які будуть внесені без "суворого міжвідомчого процесу" та координації з військовими і Конгресом. Однак, на їхню думку, Трамп саме це і намагається зробити.

Вікер і Роджерс стурбовані, що ці дії посилають неправильний сигнал Росії в момент, коли Трамп намагається тиснути на диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів заради миру в Україні.

"Президент абсолютно має рацію: зараз саме час Америці продемонструвати свою рішучість протистояти російській агресії. На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – йдеться в заяві.

Сенатори вимагають від Пентагону роз'яснень щодо того, як він має намір пом'якшити наслідки цього рішення для політики стримування й оборони НАТО, а також щодо того, чи координував він це рішення із союзниками, щоб мінімізувати ці наслідки.

"Ми також запитаємо гарантії того, що, як раніше заявляв президент, дві бронетанкові бригади в Польщі залишаються на своїх місцях, а США продовжують підтримувати постійну ротаційну присутність у Польщі, країнах Балтії та Румунії", – заявили законодавці.