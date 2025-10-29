У Сенаті розкритикували рішення Трампа про виведення військ із Румунії: Невірний сигнал РФ
Два законодавці-республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, які очолюють комітети з нагляду за Пентагоном у Конгресі США, розкритикували рішення президента США Дональда Трампа скоротити чисельність військ у Румунії. Про це йдеться у їхній спільній заяві.
Вікер очолює сенатський комітет зі Збройних сил, а Роджерс – голова комітету палати представників зі Збройних сил. Вони назвали рішення Трампа нескоординованим і таким, що суперечить його стратегії.
"Ми рішуче проти рішення не зберігати ротаційну американську бригаду в Румунії та проти проведеного Пентагоном огляду чисельності військ, що може призвести до подальшого скорочення чисельності американських військ у Східній Європі", – йдеться в заяві.
Республіканці нагадали, що ще в березні заявляли, що не допустять змін у бойовій структурі США, які будуть внесені без "суворого міжвідомчого процесу" та координації з військовими і Конгресом. Однак, на їхню думку, Трамп саме це і намагається зробити.
Вікер і Роджерс стурбовані, що ці дії посилають неправильний сигнал Росії в момент, коли Трамп намагається тиснути на диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів заради миру в Україні.
"Президент абсолютно має рацію: зараз саме час Америці продемонструвати свою рішучість протистояти російській агресії. На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – йдеться в заяві.
Сенатори вимагають від Пентагону роз'яснень щодо того, як він має намір пом'якшити наслідки цього рішення для політики стримування й оборони НАТО, а також щодо того, чи координував він це рішення із союзниками, щоб мінімізувати ці наслідки.
"Ми також запитаємо гарантії того, що, як раніше заявляв президент, дві бронетанкові бригади в Польщі залишаються на своїх місцях, а США продовжують підтримувати постійну ротаційну присутність у Польщі, країнах Балтії та Румунії", – заявили законодавці.
- 8 квітня канал NBC писав, що чиновники Пентагону розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових США зі Східної Європи.
- 29 жовтня Міноборони Румунії підтвердило скорочення американських військ у Європі, а саме на військовій базі імені Михаїла Когелничану.
- Командування армії США в Європі заявило, що виведення військ не змінить ситуацію з безпекою в ЄС.
