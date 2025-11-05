Рютте про виведення військ США з Румунії: Ми перебільшуємо реакцію, подібне було й раніше

Генсек НАТО заявив, що військ США в Європі все ще значно більше, ніж до 2022 року

Марк Рютте і Дан Нікушор (Фото: nato.int)

У НАТО вважають, що реакція на виведення частини американських військ із Румунії "трохи перебільшена". Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у Бухаресті разом із президентом Румунії Нікушором Даном.

"Зміни в ситуації з контингентом НАТО не є чимось унікальним. Це відбувалося і в інші роки. Присутність американських військ у Європі залишається більш значною, ніж будь-коли за багато років. Я дійсно думаю, що ми трохи перебільшуємо свою реакцію на це", – сказав Рютте.

За його словами, американських сил на континенті, як і раніше, значно більше, ніж до 2022 року. А президент США Дональд Трамп підтримує НАТО і спільні зусилля.

"Ми збільшуємо кількість бригад, додаємо наземні та повітряні сили і використовуємо інноваційну тактику, включно з морськими безпілотниками", – резюмував Рютте.

Президент Румунії зазначив, що програма НАТО Eastern Sentry, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони країн-членів від загроз з боку Росії, означає збільшення військового потенціалу та чисельності військових, якщо це знадобиться. Зокрема, у навчаннях Cincu 5000 солдатів союзників відпрацювали навички швидкого реагування на загрози.