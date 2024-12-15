С 16 декабря по всей Украине заработают новые графики отключения света: детали
С 16 декабря вводятся унифицированные графики отключения электроэнергии для всей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК.
"Это значит, что графики будут выглядеть и действовать одинаково во всех украинских городах. Количество времени со светом увеличится. Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством", – говорится в сообщении.
Как объяснили энергетики, по всей стране каждую группу разделили на две подгруппы, и теперь, когда выключать всю группу не нужно, Облэнерго может отключить только полгруппы и более точно распределить нагрузку на энергосистему.
"Как следствие больше людей одновременно будут со светом, но надо понимать, если случатся локальные аварии или враг повредит линии передач, графики для этого региона изменятся", – подытожили в ДТЭК.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря 2024 года оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.