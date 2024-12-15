З 16 грудня по всій Україні запрацюють нові графіки відключень світла: деталі

Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою, заявили у ДТЕК

Енергетика (Фото: ЕРА)

З 16 грудня запроваджуються уніфіковані графіки відключення електроенергії для всієї України. Про це повідомили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК.

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"Це означає, що графіки будуть виглядати та діяти однаково в усіх українських містах. Кількість часу зі світлом збільшиться. Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою", – йдеться у дописі.

Як пояснили енергетики, по всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи, і тепер, коли вимикати всю групу не потрібно, Обленерго може вимкнути лише пів групи й більш точно розподілити навантаження на енергосистему.

"Як наслідок більше людей одночасно будуть зі світлом, але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії, або ворог пошкодить лінії передач, графіки для цього регіону зміняться", – підсумували у ДТЕК.