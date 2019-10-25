С 2020 года расширяется круг близких лиц для декларирования

С 18 октября вступили в силу изменения в закон о предотвращении коррупции, которые расширяют круг близких лиц и членов семьи субъекта декларирования. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В соответствии с изменениями, с 1 января 2020 года термин "близкие лица" будет применяться в отношении племянников и племянниц, а также родителей мужа или жены детей декларанта.
Членами семьи теперь считаются несовершеннолетние дети независимо от общего проживания, общего быта и наличия взаимных прав и обязанностей.
Также НАПК напоминает, что на круг близких лиц распространяется ограничение на общую работу: публичные служащие не могут иметь таких лиц в прямом подчинении.
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