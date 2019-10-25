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С 2020 года расширяется круг близких лиц для декларирования

С 2020 года расширяется круг близких лиц для декларирования - Фото
НАПК
25.10.2019, 11:31

Теперь близкими лицами субъекта декларирования будут племянники и племянницы

С 18 октября вступили в силу изменения в закон о предотвращении коррупции, которые расширяют круг близких лиц и членов семьи субъекта декларирования. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В соответствии с изменениями, с 1 января 2020 года термин "близкие лица" будет применяться в отношении племянников и племянниц, а также родителей мужа или жены детей декларанта.

Членами семьи теперь считаются несовершеннолетние дети независимо от общего проживания, общего быта и наличия взаимных прав и обязанностей.

Также НАПК напоминает, что на круг близких лиц распространяется ограничение на общую работу: публичные служащие не могут иметь таких лиц в прямом подчинении.

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