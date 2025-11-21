С августа ВСУ освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска – Сырский

В результате действий Сил обороны на Добропольском направлении оккупанты потеряли 13 000 человек убитыми и ранеными

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

С конца августа Силы обороны освободили более четырех сотен квадратных километров территории вблизи Покровска Донецкой области. Об этом на заседании Военного комитета Европейского Союза сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Главком рассказал партнерам о текущей ситуации на фронте. По его словам, ситуация остается сложной. Россияне продолжают наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетики и усиливают наступательные действия вдоль линии соприкосновения.

Сырский отметил, что всего, с начала полномасштабного вторжения оккупанты запустили более 112 000 ударных беспилотников типа "шахед", главными целями которых стали дома и гражданская инфраструктура, что привело к гибели мирных жителей, в том числе детей.

Он добавил, что несмотря на давление россиян, Силам обороны в период с конца августа по октябрь этого года удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

"В результате которых подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Потери россиян составили более 13 000 убитыми и ранеными", — заявил главком.

Деоккупированные территории на карте обозначены зеленым цветом, а территории, освобожденные за последние две недели – синим.

Карта: DeepState