Від серпня ЗСУ звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська – Сирський

Унаслідок дій Сил оборони на Добропільському напрямку окупанти втратили 13 000 осіб вбитими та пораненими

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Від кінця серпня Сили оборони звільнили понад чотири сотні квадратних кілометрів території поблизу Покровська Донецької області. Про це на засіданні Військового комітету Європейського Союзу повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком розповів партнерам про поточну ситуацію на фронті. За його словами, ситуація залишається складною. Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетики та посилюють наступальні дії вздовж лінії зіткнення.

Сирський зазначив, що усього з початку повномасштабного вторгнення окупанти запустили понад 112 000 ударних безпілотників типу "шахед", головними цілями яких стали будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі мирних жителів, зокрема дітей.

Він додав, що, попри тиск росіян, Силам оборони в період з кінця серпня до жовтня цього року вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

"У результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян становили більш ніж 13 000 убитими та пораненими", – заявив головком.

Деокуповані території на карті позначені зеленим кольором, а території, звільнені за останні два тижні, – синім.

Карта: DeepState