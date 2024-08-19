С начала большой войны армия РФ обеднела на 600 000 человек – ВСУ обновили данные
С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали более 600 000 российских оккупантов. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля 2022 года армия страны-агрессора обеднела на 600 470 человек. Кроме того, ВСУ лишили врага:
→ танков ‒ 8513 (+5),
→ боевых бронированных машин – 16 495 (+15),
→ артиллерийских систем – 17 104 (+48),
→ РСЗО – 1165 (+4),
→ средств ПВО ‒ 925 (+2),
→ самолетов – 367,
→ вертолетов – 328,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 809 (+57),
→ крылатых ракет ‒ 2437 (+5),
→ кораблей /катеров ‒ 28,
→ подводных лодок – 1,
→ автомобильной техники и автоцистерн – 23 047 (+55),
→ специальной техники – 2863 (+17).
- 10 августа 2024 года во время наступления на Курскую область украинские военные сбили российский вертолет Ка-52. Видео момента – здесь.
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