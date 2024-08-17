Черновицкие десантники показали момент сбития Ка-52 россиян под Курском 10 августа – видео
Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали ролик, в части которого есть момент сбития российского вертолета Ка-52 "Аллигатор".
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"Черновицкие десантники наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут солдат противника в плен", – подписали военные.
На 22-й секунде виден момент сбития самого вертолета.
10 августа российские пропагандисты утверждали, что с переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger был сбит вертолет Ка-52. Местом происшествия враг назвал Курскую область.
На следующий день в перечне потерь со стороны российской оккупационной армии, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, появился вертолет. Тогда Украина еще официально не признавала присутствие своей армии на территории агрессора.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.
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