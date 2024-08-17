Черновицкие десантники показали момент сбития Ка-52 россиян под Курском 10 августа – видео

10 августа российские пропагандисты утверждали, что с переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger был сбит вертолет Ка-52

Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали ролик, в части которого есть момент сбития российского вертолета Ка-52 "Аллигатор".

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"Черновицкие десантники наносят врагу значительные потери, уничтожают технику и берут солдат противника в плен", – подписали военные.

На 22-й секунде виден момент сбития самого вертолета.

10 августа российские пропагандисты утверждали, что с переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger был сбит вертолет Ка-52. Местом происшествия враг назвал Курскую область.

На следующий день в перечне потерь со стороны российской оккупационной армии, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, появился вертолет. Тогда Украина еще официально не признавала присутствие своей армии на территории агрессора.

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