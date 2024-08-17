Чернівецькі десантники показали момент збиття Ка-52 росіян на Курщині 10 серпня – відео

10 серпня російські пропагандисти стверджували, що з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито гелікоптер Ка-52

Гелікоптер Ка-52 (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Бійці 82 окремої десантно-штурмової бригади опублікували ролик, у частині якого є момент збиття російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Чернівецькі десантники завдають ворогу значних втрат, знищують техніку та беруть солдат супротивника у полон", – підписали відео військові.

На 22-й секунді видно момент збиття самого гелікоптера.

10 серпня російські пропагандисти стверджували, що з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито гелікоптер Ка-52. Місцем події ворог назвав Курську область.

Наступного дня у переліку втрат з боку російської окупаційної армії, які публікує Генеральний штаб Збройних Сил України, з'явився гелікоптер. Тоді Україна ще офіційно не визнавала присутність своєї армії на території країни-агресора.

Дивіться також: Знищені танки, пам'ятник Леніну та укриття: репортаж Associated Press із Суджі – фото