Чернівецькі десантники показали момент збиття Ка-52 росіян на Курщині 10 серпня – відео
Бійці 82 окремої десантно-штурмової бригади опублікували ролик, у частині якого є момент збиття російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор".
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"Чернівецькі десантники завдають ворогу значних втрат, знищують техніку та беруть солдат супротивника у полон", – підписали відео військові.
На 22-й секунді видно момент збиття самого гелікоптера.
10 серпня російські пропагандисти стверджували, що з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито гелікоптер Ка-52. Місцем події ворог назвав Курську область.
Наступного дня у переліку втрат з боку російської окупаційної армії, які публікує Генеральний штаб Збройних Сил України, з'явився гелікоптер. Тоді Україна ще офіційно не визнавала присутність своєї армії на території країни-агресора.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.
- 16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.
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