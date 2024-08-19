З початку великої війни армія РФ побіднішала на 600 000 осіб – ЗСУ оновили дані

З 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки побіднішала на 600 470 осіб

Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 600 000 російських окупантів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

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З 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки побіднішала на 600 470 осіб. Крім того, ЗСУ позбавили ворога:

→ танків ‒ 8513 (+5),

→ бойових броньованих машин ‒ 16 495 (+15),

→ артилерійських систем – 17 104 (+48),

→ РСЗВ – 1165 (+4),

→ засобів ППО ‒ 925 (+2),

→ літаків – 367,

→ гелікоптерів – 328,

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 809 (+57),

→ крилатих ракет ‒ 2437 (+5),

→ кораблів /катерів ‒ 28,

→ підводних човнів – 1,

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55),

→ спеціальної техніки ‒ 2863 (+17).

10 серпня 2024 року під час наступу на Курську область українські військові збили російський гелікоптер Ка-52. Відео моменту – тут.

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