Садовой заявил, что не может купить львовянам Patriot – не имеет на это права

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не может купить жителям города зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских ракет и дронов, поскольку городской совет и мэр "не имеют юридического права покупать оружие".

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По его словам, городской совет и мэр "не имеют юридического права покупать оружие", а значит, такая закупка не может быть осуществлена.

"Нет таких механизмов, которые позволили бы нам приобрести завтра Patriot. Если совсем просто, то Америка не продаст Львову ракеты, а Львов не сможет их принять. И это сейчас мы еще не говорим о цене", – написал Садовый.

Мэр добавил, что "верит", что Patriot скоро будут во Львове, но обещать такого "не имеет права".

В ночь на 19 сентября Львов атаковали "шахеды": под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на складе.

Впоследствии МВД опубликовали фото последствий, а полицейские – видео первых минут после "прилета".

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