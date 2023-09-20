Зеленский не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении ВСУ. Ждет ATACMS от Байдена

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении Вооруженных Сил Украины в этом году. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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На вопрос, возможен ли крупный прорыв в 2023 году, Зеленский ответил: я думаю, никто не знает, правда.

"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", — сказал он.

По его словам, Украина сосредоточена на получении ракет большой дальности от США и отметил, что вопрос передачи ATACMS "на финишной прямой".

"Для нас это будет потеря, если это оружие не будет предоставлено. Это приведет к большим жертвам на поле боя и в других местах", — заявил глава государства.

Также Зеленский напомнил о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны Patriot для защиты тыловых территорий.

18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.

Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.

Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.

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