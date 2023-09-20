Зеленский не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении ВСУ. Ждет ATACMS от Байдена
Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении Вооруженных Сил Украины в этом году. Об этом он сообщил в интервью CNN.
"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", — сказал он.
По его словам, Украина сосредоточена на получении ракет большой дальности от США и отметил, что вопрос передачи ATACMS "на финишной прямой".
"Для нас это будет потеря, если это оружие не будет предоставлено. Это приведет к большим жертвам на поле боя и в других местах", — заявил глава государства.
Также Зеленский напомнил о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны Patriot для защиты тыловых территорий.
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