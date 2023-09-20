UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении ВСУ. Ждет ATACMS от Байдена

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 09:50
Зеленский не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении ВСУ. Ждет ATACMS от Байдена - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, будет ли крупный прорыв в наступлении Вооруженных Сил Украины в этом году. Об этом он сообщил в интервью CNN.

На вопрос, возможен ли крупный прорыв в 2023 году, Зеленский ответил: я думаю, никто не знает, правда. 

"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", — сказал он.

По его словам, Украина сосредоточена на получении ракет большой дальности от США и отметил, что вопрос передачи ATACMS "на финишной прямой". 

"Для нас это будет потеря, если это оружие не будет предоставлено. Это приведет к большим жертвам на поле боя и в других местах", — заявил глава государства. 

Также Зеленский напомнил о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны Patriot для защиты тыловых территорий. 

  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: Знаю, некоторые говорят, что контрнаступление Украины провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениеВладимир Зеленскийвоенная помощьATACMSPatriotджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 