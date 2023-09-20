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Зеленський не знає, чи буде великий прорив у наступі ЗСУ. Чекає на ATACMS від Байдена

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:50
Зеленський не знає, чи буде великий прорив у наступі ЗСУ. Чекає на ATACMS від Байдена - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи буде великий прорив у наступі Збройних Сил України цього року. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

На запитання, чи можливий великий прорив у 2023 році, Зеленський відповів: я гадаю, ніхто не знає, правда.

"Але я думаю, що ми досягнемо більшого успіху", — сказав він.

За його словами, Україна зосереджена на отриманні ракет великої дальності від США і наголосив, що питання передачі ATACMS "на фінішній прямій".

"Для нас це буде втрата, якщо ця зброя не буде надана. Це призведе до великих жертв на полі бою та в інших місцях", — заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав необхідність збільшення кількості систем протиповітряної оборони Patriot для захисту тилових територій.

  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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Дмитро Гриниченко
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