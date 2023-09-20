Зеленський не знає, чи буде великий прорив у наступі ЗСУ. Чекає на ATACMS від Байдена

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи буде великий прорив у наступі Збройних Сил України цього року. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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На запитання, чи можливий великий прорив у 2023 році, Зеленський відповів: я гадаю, ніхто не знає, правда.

"Але я думаю, що ми досягнемо більшого успіху", — сказав він.

За його словами, Україна зосереджена на отриманні ракет великої дальності від США і наголосив, що питання передачі ATACMS "на фінішній прямій".

"Для нас це буде втрата, якщо ця зброя не буде надана. Це призведе до великих жертв на полі бою та в інших місцях", — заявив глава держави.

Також Зеленський нагадав необхідність збільшення кількості систем протиповітряної оборони Patriot для захисту тилових територій.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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