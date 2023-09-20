Зеленський не знає, чи буде великий прорив у наступі ЗСУ. Чекає на ATACMS від Байдена
20.09.2023, 09:50
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи буде великий прорив у наступі Збройних Сил України цього року. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
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На запитання, чи можливий великий прорив у 2023 році, Зеленський відповів: я гадаю, ніхто не знає, правда.
"Але я думаю, що ми досягнемо більшого успіху", — сказав він.
За його словами, Україна зосереджена на отриманні ракет великої дальності від США і наголосив, що питання передачі ATACMS "на фінішній прямій".
"Для нас це буде втрата, якщо ця зброя не буде надана. Це призведе до великих жертв на полі бою та в інших місцях", — заявив глава держави.
Також Зеленський нагадав необхідність збільшення кількості систем протиповітряної оборони Patriot для захисту тилових територій.
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