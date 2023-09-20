Садовий заявив, що не може купити львів'янам Patriot – не має на це права
20.09.2023, 22:22
Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не може купити жителям міста зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських ракет та дронів, оскільки міська рада та мер "не мають юридичного права купувати зброю".
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За його словами, міська рада та мер "не мають юридичного права купувати зброю", а отже така закупівля не може бути здійснена.
"Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot. Якщо зовсім просто, то Америка не продасть Львову ракети, а Львів не зможе їх прийняти. І це зараз ми ще не говоримо про ціну", – написав Садовий.
Мер додав, що "вірить", що Patriot скоро будуть у Львові, але обіцяти такого "не має права".
- В ніч проти 19 вересня Львів атакували "шахеди": під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі.
- Згодом МВС опублікували фото наслідків, а поліціянти – відео перших хвилин після "прильоту".
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