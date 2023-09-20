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Садовий заявив, що не може купити львів'янам Patriot – не має на це права

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 22:22
Садовий заявив, що не може купити львів'янам Patriot – не має на це права - Фото
Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не може купити жителям міста зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських ракет та дронів, оскільки міська рада та мер "не мають юридичного права купувати зброю".

За його словами, міська рада та мер "не мають юридичного права купувати зброю", а отже така закупівля не може бути здійснена. 

"Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot. Якщо зовсім просто, то Америка не продасть Львову ракети, а Львів не зможе їх прийняти. І це зараз ми ще не говоримо про ціну", – написав Садовий.

Мер додав, що "вірить", що Patriot скоро будуть у Львові, але обіцяти такого "не має права".

  • В ніч проти 19 вересня Львів атакували "шахеди": під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі.
  • Згодом МВС опублікували фото наслідків, а поліціянти – відео перших хвилин після "прильоту".

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Мілана Головань
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