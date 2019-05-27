Садовый говорит, что БПП и Свобода хотят лишить его мэрства

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что политические оппоненты хотят лишить его должности городского головы. Об этом он написал в Twitter.

Решение о досрочном прекращении полномочий Садового зарегистрировали лидер фракции Блок Петра Порошенко в горсовете Петр Адамык, депутат от БПП Григорий Козловский и лидер местной фракции Свобода Маркиан Топачак.

В тексте документа упоминается о том, что суд "признал противоправным бездействие мэра относительно закрытия Львовского полигона и постройки на его месте мусороперерабатывающего комплекса".

"Интерес парней простой. Оставить город без легитимного мэра и грабить с размахом", - заявил на это Садовый. Он также добавил, что "активизировались разные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты".

24 мая во время заседания исполкома Львовского горсовета облили краской заместителя Садового Геннадия Васькива.

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