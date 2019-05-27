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27.05.2019, 11:07

Садовый говорит, что БПП и Свобода хотят лишить его мэрства

Садовый говорит, что БПП и Свобода хотят лишить его мэрства - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова сетует, что "город хотят оставить без легитимного мэра"

Мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что политические оппоненты хотят лишить его должности городского головы. Об этом он написал в Twitter.

Решение о досрочном прекращении полномочий Садового зарегистрировали лидер фракции Блок Петра Порошенко в горсовете Петр Адамык, депутат от БПП Григорий Козловский и лидер местной фракции Свобода Маркиан Топачак. 

В тексте документа упоминается о том, что суд "признал противоправным бездействие мэра относительно закрытия Львовского полигона и постройки на его месте мусороперерабатывающего комплекса". 

"Интерес парней простой. Оставить город без легитимного мэра и грабить с размахом", - заявил на это Садовый. Он также добавил, что "активизировались разные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты".

24 мая во время заседания исполкома Львовского горсовета облили краской заместителя Садового Геннадия Васькива.

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Теги: андрей садовый, самопомощь, свобода, БПП, Львов
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