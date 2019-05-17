Самопомощь не хочет в коалицию-2: Зеленский может распустить Раду

Оксана Сыроид (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Развал парламентской коалиции - это ее попытка остаться во власти, и Самопомощь не намерена участвовать в создании новой коалиции. Более того, если избранный президент Владимир Зеленский захочет распустить Раду, он все равно это сделает, "несмотря на юридические формальности". Как передает корреспондент LIGA.net, в этом уверена вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Я уверена, что это попытка сохраниться при власти", - заявила журналистам нардеп Самопомощи.

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По мнению вице-спикера, отложив на 30 дней возможность роспуска парламента, при власти хотят остаться депутаты БПП и Народного фронта, а также правительство во главе с премьером. Как она выразилась, "может, хотят еще что-то украсть".

Отвечая на вопрос, будет ли Самопомощь участвовать в формировании новой коалиции, Сыроид напомнила, что фракция вышла из состава формально упраздненной сегодня коалиции еще в 2016 году и "не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию".

Как писала LIGA.net (почитать статью), роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

17 мая фракция Народный фронт вышла из коалиции: последняя формально прекратила существование. Радикальная партия заявила - они готовы войти в новую коалицию.