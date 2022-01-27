Санду обратилась к гражданам Молдовы: Риск войны в регионе высок, но не паникуйте

Президент Молдовы Майя Санду предупредила граждан республики о высоком риске войны в регионе. Она призвала молдаван быть готовыми к этому, но не паниковать. Об этом Санду сказала во время передачи Cutia Neagră на канале TV8, сообщается на сайте канала.

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"Если мы посмотрим на заявления, сделанные другими странами, там очень высокие риски. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать наихудший вариант развития событий — силовых действий", – сказал президент Молдовы.

Она отметила, что молдавские власти рассматривают варианты реагирования на различные ситуации. Сегодня, по словам Санду, состоялась одна из встреч, посвященных этому вопросу.

"Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы очень плохие сценарии не были реализованы", — сказала Санду.

В то же время президент страны открыто признала, что Молдова уязвима в нескольких отношениях, но учитывает ресурсы, доступные для принятия решений.

"Я хотел бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали. Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть начеку? Знать, что есть эти риски, узнавать о них из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать о том, что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не представляем опасности для других стран. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах", — заявила Санду.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

В этот же день США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.

В ответ на ультиматум, который выдвинул Кремль, требуя от НАТО не принимать новых членов, в Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.

Вадим Ребрина

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