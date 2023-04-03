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Санна Марин проиграла выборы в Финляндии. Ее оппоненты также выступают за Украину и НАТО

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03.04.2023, 06:22
Санна Марин проиграла выборы в Финляндии. Ее оппоненты также выступают за Украину и НАТО - Фото
Санна Марин (Фото: EPA)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин проиграла национальные выборы, новым главой правительства может стать лидер правоцентристской Национальной коалиционной партии Петтери Орпо. Об этом пишет издание Politico.

При подсчете 99% голосов НКП под руководством Орпо получила 48 мест в парламенте из 200, когда партия Марин заняла третье место с 43 мандатами. 

Второе место заняла крайне правая Партия финнов с 46 местами. 

Отмечается, что Орпо, вероятно, попытается сформировать правительство с Партией финной, однако он может попробовать заключить сделку с социал-демократами о совместном управлении страной, хотя это выглядит менее вероятным из-за разных взглядов на экономическую политику. 

Politico подчеркивает, что если Орпо не сможет сформировать правительство, то Марин может получить предложение создать коалицию. 

Издание пишет, что смена правительства не должна повлиять на позицию Финляндии в области безопасности, поскольку НКП твердо поддерживает вступление страны в НАТО и военную помощь Украине.

Читайте также: Финляндия станет полноправным членом НАТО уже на днях — Столтенберг

Дмитро Гриниченко
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Финляндия Санна Марин выборы военная помощь война нато
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