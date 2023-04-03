Санна Марин проиграла выборы в Финляндии. Ее оппоненты также выступают за Украину и НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин проиграла национальные выборы, новым главой правительства может стать лидер правоцентристской Национальной коалиционной партии Петтери Орпо. Об этом пишет издание Politico.

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При подсчете 99% голосов НКП под руководством Орпо получила 48 мест в парламенте из 200, когда партия Марин заняла третье место с 43 мандатами.

Второе место заняла крайне правая Партия финнов с 46 местами.

Отмечается, что Орпо, вероятно, попытается сформировать правительство с Партией финной, однако он может попробовать заключить сделку с социал-демократами о совместном управлении страной, хотя это выглядит менее вероятным из-за разных взглядов на экономическую политику.

Politico подчеркивает, что если Орпо не сможет сформировать правительство, то Марин может получить предложение создать коалицию.

Издание пишет, что смена правительства не должна повлиять на позицию Финляндии в области безопасности, поскольку НКП твердо поддерживает вступление страны в НАТО и военную помощь Украине.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.

7 февраля 2023 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией.

Разведка Финляндии заявила, что ей удалось "значительно подорвать" активность агентуры РФ.

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Дмитро Гриниченко

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