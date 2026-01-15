САП хочет для Тимошенко залог в 50 млн грн

Заседание ВАКС состоится 16 января, прокуратура будет просить о залоге для нардепа

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить назначить лидеру фракции Батькивщина и народному депутату Юлии Тимошенко залог в размере 50 млн грн. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По ее словам, заседание Высшего антикоррупционного суда запланировано на 16 января в 09:00. Народного депутата подозревают в предложении дачи взятки ряду коллег.

Читайте также Лояльность за деньги. Что нужно знать о конвертах для депутатов

"Прокуратура будет просить о залоге в 50 миллионов и личных обязательствах", – сказала Постолюк.

Перед этим, 13 января, НАБУ и САП, не называя фамилии, заявили, что глава одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки другим народным избранникам. По предварительной квалификации, максимально возможное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

14 января Тимошенко объявили подозрение, но сама она отвергает обвинения и убеждена, что это "политический заказ".