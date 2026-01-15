САП хоче для Тимошенко заставу в 50 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде просити призначити лідерці фракції Батьківщина та народній депутатці Юлії Тимошенко заставу в розмірі 50 млн грн. Про це в коментарі LIGA.net повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
За її словами, засідання Вищого антикорупційного суду заплановане на 16 січня о 09:00. Народну депутатку підозрюють у пропозиції давання хабаря низці колег.
"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", – сказала Постолюк.
Перед цим, 13 січня, НАБУ і САП, не називаючи прізвища, заявили, що глава однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі іншим народним обранцям. За попередньою кваліфікацією, максимально можливе покарання – 10 років тюрми з конфіскацією майна.
14 січня Тимошенко оголосили підозру, але сама вона відкидає звинувачення та переконана, що це "політичне замовлення".
- НАБУ опублікувало відео обшуків у Тимошенко та аудіо "домовленостей" із нардепами.
- Паралельно з цим були проведені обшуки в кабінеті нардепа Сергія Власенка, який наразі перебуває у ПАРЄ. За словами Тимошенко, детективи НАБУ вилучили флешки. Сам Власенко назвав ці дії незаконними.
Коментарі (0)