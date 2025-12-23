Саркофаг на Чернобыльской АЭС может не выдержать, даже если Россия ударит рядом – директор станции
Еще один удар со стороны России по внешней радиационной оболочке Чернобыльской атомной электростанции может привести к обрушению внутренней оболочки. Об этом в интервью агентству AFP сказал директор станции Сергей Тараканов, передает France24.
"Если ракета или беспилотник попадут в него напрямую или даже упадут где-нибудь поблизости, например "Искандер", это вызовет мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что после этого укрытие останется целым. В этом главная угроза", – заявил Тараканов.
Он отметил, что новый безопасный конфайнмент над ЧАЭС после февральской атаки утратил ряд основных функций. А полное восстановление этого укрытия может занять от трех до четырех лет.
При этом уровень радиации на Чернобыльской АЭС остается "стабильным и в пределах нормы".
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели.
- Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС была ликвидирована только 7 марта, сообщили в Минприроды.
- 5 декабря в МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции защиты после атаки России в феврале.
