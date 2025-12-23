Саркофаг на Чернобыльской АЭС может не выдержать, даже если Россия ударит рядом – директор станции

После зимней атаки саркофаг над ЧАЭС утратил функции защиты и может не выдержать новой атаки

Саркофаг над ЧАЭС (Фото: facebook.com/ChornobylNPP)

Еще один удар со стороны России по внешней радиационной оболочке Чернобыльской атомной электростанции может привести к обрушению внутренней оболочки. Об этом в интервью агентству AFP сказал директор станции Сергей Тараканов, передает France24.

"Если ракета или беспилотник попадут в него напрямую или даже упадут где-нибудь поблизости, например "Искандер", это вызовет мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что после этого укрытие останется целым. В этом главная угроза", – заявил Тараканов.

Он отметил, что новый безопасный конфайнмент над ЧАЭС после февральской атаки утратил ряд основных функций. А полное восстановление этого укрытия может занять от трех до четырех лет.

При этом уровень радиации на Чернобыльской АЭС остается "стабильным и в пределах нормы".