Саркофаг на ЧАЕС може не витримати, навіть якщо Росія вдарить поруч – директор станції
Ще один удар з боку Росії по зовнішній радіаційній оболонці Чорнобильської атомної електростанції може призвести до обвалення внутрішньої оболонки. Про це в інтерв'ю агентству AFP сказав директор станції Сергій Тараканов, передає France24.
"Якщо ракета або безпілотник влучать у нього безпосередньо або навіть впадуть десь поблизу, наприклад "Іскандер", це спричинить мініземлетрус у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що після цього укриття залишиться цілим. У цьому головна загроза", – заявив Тараканов.
Він зазначив, що новий безпечний конфайнмент над ЧАЕС після лютневої атаки втратив низку основних функцій. А повне відновлення цього укриття може зайняти від трьох до чотирьох років.
При цьому рівень радіації на Чорнобильській АЕС залишається "стабільним і в межах норми".
- У ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною потрапив в укриття, що захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- Ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили.
- Надзвичайна ситуація на Чорнобильській АЕС була ліквідована тільки 7 березня, повідомили в Мінприроди.
- 5 грудня в МАГАТЕ заявили, що саркофаг на Чорнобильській АЕС втратив функції захисту після атаки Росії в лютому.
