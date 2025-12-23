Саркофаг на ЧАЕС може не витримати, навіть якщо Росія вдарить поруч – директор станції

Після зимової атаки саркофаг над ЧАЕС втратив функції захисту і може не витримати нової атаки

Саркофаг над ЧАЕС (Фото: facebook.com/ChornobylNPP)

Ще один удар з боку Росії по зовнішній радіаційній оболонці Чорнобильської атомної електростанції може призвести до обвалення внутрішньої оболонки. Про це в інтерв'ю агентству AFP сказав директор станції Сергій Тараканов, передає France24.

"Якщо ракета або безпілотник влучать у нього безпосередньо або навіть впадуть десь поблизу, наприклад "Іскандер", це спричинить мініземлетрус у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що після цього укриття залишиться цілим. У цьому головна загроза", – заявив Тараканов.

Він зазначив, що новий безпечний конфайнмент над ЧАЕС після лютневої атаки втратив низку основних функцій. А повне відновлення цього укриття може зайняти від трьох до чотирьох років.

При цьому рівень радіації на Чорнобильській АЕС залишається "стабільним і в межах норми".