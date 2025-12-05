Саркофаг на Чорнобильській АЕС втратив функції захисту після атаки Росії в лютому

У 2026 році МАГАТЕ планує провести ремонтні роботи, щоб повернути захисні функції саркофагу

Саркофаг над ЧАЕС (Фото: imago/Ukrainian News)

Новий саркофаг Чорнобильської атомної електростанції втратив основні функції безпеки після пошкодження під час атаки в лютому 2025 року. Про це заявили у МАГАТЕ.

Минулого тижня, наприкінці листопада, група МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнмента (НБК) на ЧАЕС. Під час огляду фахівці дійшли висновку, що саркофаг втратив функції локалізації, але водночас немає серйозних пошкоджень опорних конструкцій або систем моніторингу.

"На даху було проведено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасна й комплексна реставрація, як і раніше, має вирішальне значення для запобігання подальшому руйнуванню і забезпечення довгострокової ядерної безпеки", – сказав генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендує провести подальші відновлювальні та захисні роботи конструкції саркофага, включно із заходами з контролю вологості та оновленою програмою моніторингу корозії, а також модернізувати комплекс автоматичної системи моніторингу конструкції об'єкта "Укриття", збудованого над реактором одразу після аварії.

У 2026 році на ЧАЕС планують провести додаткові тимчасові ремонтні роботи, щоб відновити функцію локалізації саркофага за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. У МАГАТЕ зазначили, що це відкриє шлях до повного відновлення після закінчення війни Росії проти України.