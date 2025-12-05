Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции защиты после атаки России в феврале
Новый саркофаг Чернобыльской атомной электростанции утратил основные функции безопасности после повреждения во время атаки в феврале 2025 года. Об этом заявили в МАГАТЭ.
На прошлой неделе, в конце ноября, группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на ЧАЭС. При осмотре специалисты пришли к выводу, что у саркофага утрачены функции локализации, но при этом нет серьезных повреждений несущих конструкций или систем мониторинга.
"На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", – сказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ рекомендует провести дальнейшие восстановительные и защитные работы конструкции саркофага, включая меры по контролю влажности и обновленную программу мониторинга коррозии, а также модернизировать комплекс автоматической системы мониторинга конструкции объекта "Укрытие", построенного над реактором сразу после аварии.
В 2026 году на ЧАСЭ планируют провести дополнительные временные ремонтные работы, чтобы восстановить функцию локализации саркофага при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. В МАГАТЭ отметили, что это откроет путь к полному восстановлению после окончания войны России против Украины.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели.
- Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС была ликвидирована только 7 марта, сообщили в Минприроды.
