Савченко хотят вывезти из Киева - сестра

Подозреваемую в подготовке теракта народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко.
"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Таким образом быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - заявила она.
30 января адвокат Александр Тананакин заявлял, что дело Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали в Славянский суд Донецкой области.
Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.
1 августа досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.