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04.02.2019, 21:25

Савченко хотят вывезти из Киева - сестра

Савченко хотят вывезти из Киева - сестра - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Веры Савченко, ее сестру хотят вывезти из столицы до выборов

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Подозреваемую в подготовке теракта народного депутата Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Таким образом быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - заявила она.

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30 января адвокат Александр Тананакин заявлял, что дело Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали в Славянский суд Донецкой области.

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

1 августа досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

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Теги: выборы, теракт, Надежда Савченко, лукьяновское сизо
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